Hannover

Der Valentinstag: für viele Singles eine bittere Erinnerung daran, dass sie keinen Partner haben. Auch wenn man glücklich allein ist, fallen die vielen Herzen, kitschigen Sprüche und mit Geschenken lockenden Schaufenster ab einem gewissen Zeitpunkt zur Last. Hier einige Tipps, wie Sie den Valentinstag dennoch perfekt für sich nutzen können.

Valentinstag als Single: Spaß bei der Schnäppchenjagd

Gerade im Zeitraum vor Valentinstag warten viele Aktionen, Vergünstigungen und Rabatte. Ein Geschenk für Ihren Partner müssen Sie nicht besorgen, deshalb gönnen Sie sich doch selbst etwas Neues. Nehmen Sie sich die Zeit für einen Einkaufsbummel in der Stadt. Die erfolgreiche Ausbeute können Sie gleich am Valentinstag für sich genießen oder die neuen Teile direkt ausführen.

Valentinstag allein verbringen: Zeit für Entspannung

Singles können den Valentinstag dazu nutzen, ihre Selbstliebe zu zelebrieren. Gönnen Sie sich einen Tag Ruhe, der nur Ihnen gehört. Das geht sowohl zu Hause als auch unter Leuten: Ein entspanntes Schaumbad mit einem guten Buch kann gleichermaßen regenerierend sein wie ein Saunabesuch oder eine Massage. Ein kuscheliger Bademantel ist außerdem sehr viel bequemer als teure Dessous! So vergeht der Tag der Liebe nicht nur wie im Flug, Sie sind zusätzlich fit für den nächsten Tag.

Zeit mit anderen Single-Freunden

Wer sagt, dass Sie als Single den Valentinstag allein verbringen müssen? Feiern Sie mit Ihren Freunden, die auch keinen Partner haben und treffen Sie andere Singles in ihrer Lieblingsdisco. Wie wäre es mit einer Mottoparty? So versetzen Sie sich schon mit dem Verkleiden in gute Stimmung.

Dem Alltag mit etwas Neuem entfliehen

Nehmen Sie sich bewusst etwas vor, das sie noch nie gemacht haben. Mit einem Kinobesuch oder ein paar Bahnen im Schwimmbad kriegen Sie den Kopf zwar frei, die perfekte Ablenkung bietet aber besonders etwas Neues: eine neue Sportart, ein Tanzkurs oder ein DIY-Projekt von zu Hause aus. Konzentrieren Sie sich darauf, kriegen Sie die Umgebung und deren unerwünschten Kitsch gar nicht mit und entdecken womöglich ein neues Hobby.

Machen Sie sich an Valentinstag auf die Reise

Ein weiterer Tipp der Kategorie Alltagsflucht: Auf Reisen ist man glücklich und hat viel Besseres zu tun, als sich mit dem öden Valentinstag zu beschäftigen. Sind Sie nicht der Typ für eine Reise alleine, nehmen Sie sich doch eine Single-Freundin mit und schauen Sie sich diesen Februar gemeinsam neue Kulturen, Länder oder Städte an. London bietet zum Beispiel jährlich ein ausgiebiges Anti-Valentinstagsprogramm. Besonders gut bei Herzschmerz: in einem Zoo im südenglischen Kent hat man die Möglichkeit, eine Kakerlake nach seinem Ex-Partner zu benennen. Und: egal, wofür Sie sich entscheiden, Sie müssen Ihre Urlaubsplanung von keinem Partner abhängig machen.

Unglücklichen Singles eine Freude machen

Es gibt Leute, die mit dem Single-Dasein deutlich besser umgehen, als andere. Bestimmt kennen auch Sie jemanden, dem das Alleinesein am Valentinstag zu schaffen macht. Machen Sie ihr/ihm eine Freude, indem Sie eine Karte mit netten Worten verfassen und erklären, wieso er oder sie auch ganz ohne Partner klasse ist. Der besten Freundin/dem besten Freund könnte man außerdem ein gemeinsames, eingerahmtes Bild oder einen Brief darüber, wie wichtig sie/ihn für einen ist, schenken.

Von RND/jo