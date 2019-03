Hannover

Die Gesundheitswochen 2019 informieren unter dem Motto „Fit und gesund“ über eine bessere Gesundheit und geben auch Tipps, wie natürliche Produkte Gesicht, Körper und Haare zum Strahlen bringen. Jeden Tag gibt es ein neues Rezept, das ganz einfach selbst hergestellt werden kann.

Deo mit Kokos und Lavendel : Duftend und antibakteriell

Der selbst gemachte Deo-Stick mit Bienenwachs und ätherischen Ölen pflegt und wirkt antibakteriell. Das Bienenwachs hat nährende und antientzündliche Eigenschaften für die Haut. Die ätherischen Öle der Zypresse und Zitrone reinigen und sorgen dafür, dass sich die Poren zusammenziehen und man weniger schwitzt.

So wird es gemacht: Das Bienenwachs und die Sheabutter in zwei Gefäßen in einem Wasserbad erhitzen, bis beides flüssig ist. Zu der Sheabutter das Kokosöl und danach das Bienenwachs geben. Darauf achten, dass die Masse nicht zu heiß wird, und gut rühren. Wenn sie milchig wird, die ätherischen Öle hinzugeben. Die Masse etwas erkaltet lassen, so dass sie noch bearbeitet werden kann. Mit den Händen zu einem Stick formen und am besten in Backpapier wickeln.

Das wird gebraucht:2 EL Bienenwachs, 2 EL Sheabutter, 2 EL Kokosöl, 35 Tropfen Lavendelöl (ätherisch), 5 Tropfen Zypressenöl (ätherisch), 8 Tropfen Zitronenöl (ätherisch), 8 Tropfen Teebaum­öl (ätherisch).

Von RND