Mars

Moment ... ist das nicht das Banner der Starks? Seit die 8. Staffel von Game of Thrones am vergangenen Sonntag startete, scheint „ Game of Thrones“ wirklich überall zu sein. Jetzt ist sogar der Mars nicht mehr vor der Kultserie sicher – zumindest wenn man das Bild, das die Universität Arizona nun veröffentlicht hat, mit etwas Fantasie betrachtet.

Geschossen hat das Foto der Mars Reconnaissance Orbiter der Nasa. Das wichtigste Experiment an Bord des Erkundungssatelliten ist das sogenannte High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE), eine Fotokamera mit Teleskop. Seit der Ankunft am Mars im März 2006 hat HiRISE zahlreiche detailreiche Aufnahmen von der Oberfläche des Mars aufgenommen.

Der „Schattenwolf“ in der Mars-Umgebung. Quelle: NASA/JPL/University of Arizona

Staublawinen, die einen Schattenwolf im Mars-Boden hinterlassen

Auf dem nun veröffentlichten Bild sind in Wirklichkeit Staublawinen zu sehen – ausgelöst vermutlich durch den Einschlag eines Objekts. Der darunterliegende dunklere Marsboden hinterlässt ein Muster, das aussieht wie der Schattenwolf – finden zumindest die Forscher der Universität Arizona. Das Tier ziert das Wappen des Hauses Stark von Winterfell.

Tatsächlich, berichtet Cnet, scheinen die Wissenschaftler die Fotos des Mars-Satelliten öfters mal mit etwas Fantasie zu betrachten. So konnten sie zum Beispiel schon PacMan im Marsboden erkennen – oder einen Figur aus der Muppets-Show.

