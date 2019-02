Cape Canaveral

Nach dem Willen der Nasa und des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX fliegt im März erstmals eine Raumkapsel mit dem Potenzial ins All, Astronauten zu transportieren. Beim Testflug der bemannten Raumkapsel namens Crew Dragon am 2. März werde aber noch niemand an Bord sein, teilten US-Raumfahrtbehörde und SpaceX am Mittwoch mit. Wenn der Versuch gelinge, sollten zwei Astronauten im Juli einen Testflug machen. Es wäre das erste Mal seit 2011, dass amerikanische Astronauten von US-Boden aus ins All geschossen werden.

Die Nasa arbeitet gemeinsam mit SpaceX und Boeing an bemannten Raumkapseln. Das Programm hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder hinausgezögert, weshalb US-Astronauten seither mit russischen Raketen ins All flogen. Boeing will seine erste bemannte Raumkapsel - dann aber ebenfalls noch ohne Crew - im April in den Weltraum bringen.

Das Unternehmen von Tesla-Gründer Elon Musk hat weitere große Pläne. Künftig will SpaceX bemannte Raumfahrten zum Mond anbieten. Der japanische Milliardär Yusaku Maezawa soll als erster Weltraumtourist die Reise mit der „Big Falcon Rocket“ antreten.

Von RND/AP