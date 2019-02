Hannover

Am 14. Februar 2019 ist Valentinstag, der Tag der Liebe. Während so mancher Single sicherlich froh ist, wenn der Tag vorbei ist, zeigen sich viele Pärchen, wie sehr sie sich schätzen. Das kann ganz klassisch mit dem Blumenstrauß und den Pralinen geschehen, aber auch schöne Valentinstag-Sprüche gehören zum Pflichtprogramm. Damit Sie für die Grußkarte oder den Austausch von Liebeserklärungen gut gerüstet sind, finden Sie hier die passenden Sprüche.

Sprüche zum Valentinstag 2019

Sie suchen einen lustigen, romantischen oder englischen Valentinstag-Spruch? Egal, ob für Ihren Valentinsschatz oder um einen lieben Freund einfach einmal Danke zu sagen, hier finden Sie die passenden Gedichte, Reime, Zitate und Sprüche rund ums Thema Liebe. Um zum jeweiligen Unterpunkt zu gelangen, klicken Sie einfach auf eine der folgenden Kategorien oder scrollen Sie nach unten, um alle Sprüche zu lesen.

• Lustige Valentinstag-Sprüche

• Kurze Valentinstag-Sprüche

• Gedichte zum Valentinstag

• Anti-Valentinstag-Sprüche

• Valentinstag-Sprüche auf Englisch

Lustige Valentinstag-Sprüche

Auch romantische Tage darf man mit etwas Humor nehmen, der Valentinstag macht da keine Ausnahme. Versteht Ihr Partner Spaß, dann werfen Sie einen Blick auf unsere Auswahl an lustigen Sprüchen zum Valentinstag:

• Valentinstag? Ich warte auf den Tag NACH Valentinstag. So viel Schokolade zum halben Preis!

• Beziehungsstatus: Die Hälfte meines Bettes ist für Snacks reserviert.

• Der Kopf ist leer, der Bauch ist voll. - Mann, find ich den Valentinstag toll.

• Die Liebe ist eine Baustelle an der Tag und Nacht gearbeitet werden muss ohne Aussicht darauf das Werk je zu vollenden!

• Liebe ist eine explodierende Zigarre; dennoch rauchen wir gerne.

• Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine Frau, hinter dieser Frau steht seine Ehefrau.

• Wenn Alles super läuft, hast du bestimmt was übersehen.

• Die Rosen stechen, die Veilchen stinken, scheiß auf die Blümchen, wir gehen was trinken!

• Meine Freundin ist zum Valentinstag total pflegeleicht. Sie möchte nur eine Karte haben. Visa oder Mastercard ist ihr egal.

• Die Liebesbeziehung ist ein Versuch zu zweit mit Problemen fertig zu werden, die man alleine nie gehabt hätte!

Kurze Valentinstag-Sprüche

Manchmal reichen wenige Worte aus, um einem lieben Menschen zu sagen, wie gern man ihn hat. Hier haben wir für Sie einige kurze Valentinstag-Sprüche zusammengestellt, die auch auf der kleinsten Karte noch Platz finden. Auch als Valentinstag-Sprüche für WhatsApp sind sie bestens geeignet.

• Du bist mein ganzes Glück – mein Herz gehört nur Dir! Ganz liebe Grüße zum Valentinstag von Deinem Schatz.

• Es gibt drei Dinge in meinem Leben: die Sonne, den Mond und Dich. Die Sonne für den Tag, den Mond für die Nacht und Dich für immer!!! Alles Liebe Deine / Dein …

• Tage, an denen wir nicht zusammen sind, sind verlorene Tage. Ich liebe Dich!

• Seit wir ein Paar sind, ist Sonnenschein in meinem Herzen. Allerliebste Grüße zum Valentinstag.

• Stell Dir das süßeste vor, multipliziere es mit der Unendlichkeit und erweitere es mit der Ewigkeit und Du hast den Hauch einer Ahnung wie sehr ich Dich liebe!

• Ich bin kein Casanova, ich bin kein Romantiker, ich bin kein reicher Mann und nicht der heilige Valentin. Aber eins, das weiß ich ganz genau: Ich liebe Dich von ganzem Herzen.

• Ich wünschte, ich wäre Dein Teddybär; dann wäre ich jede Nacht bei Dir! Zum Valentinstag übersende ich Dir meine ganze Liebe – Du bist das Beste, was mir je passiert ist!

Gedichte zum Valentinstag 2019

Ganz klassisch eignet sich auch ein Gedicht als kleine Aufmerksamkeit am Valentinstag. Anbei finden Sie einige passende Reime:

St. Valentin, du weißt es schon,

ist der Liebe Schutzpatron.

Er ist es der über unsere Liebe wach,

am hellen Tag und in der finsteren Nacht.

Valentin ist der schönste Tag,

für den der gerne Blumen mag.

Doch Blumen hab ich keine hier,

ich schenke meine Liebe dir!

Dich lieb ich, wie die Rose ihren Strauch.

Dich lieb ich, wie die Sonne ihren Schein.

Dich lieb ich, weil du bist mein Lebenshauch.

Dich lieb ich, weil dich zu lieben ist mein Sein.

Wenn in der Nacht die Rosen weinen

und dein Herz vor Sehnsucht bricht,

möcht ich dir im Traum erscheinen

und dir sagen ich liebe dich!

Drei Rosen send’ ich dir!

Die erste ist fürs Wohlergeh’n,

die zweite ist fürs Wiederseh’n,

die dritte aber leise spricht:

„Ich hab dich lieb, vergiss das nicht!“

Ein Kuss von deinem Munde,

ein Druck von deiner Hand,

erinnert mich an jene Stunde,

wo mein Herz das deine fand.

Wenn du in den Himmel schaust

und dir dort ein Sternchen klaust,

gib ihm einen Kuss und denk an mich,

denn das Sternchen, das bin ich!

Keine Lust auf Romantik, Pralinen und rote Rosen? Kein Problem, denn auch für Valentinstags-Verweigerer gibt es zahlreiche passende Sprüche. Hier eine kleine Auswahl an Anti-Valentinstag-Sprüchen:

• Roses are red, violets are blue, I thought, I’m ugly... but than I met YOU!

• Roses are red; violets are blue; i like chocolate - forever alone.

• Bin ich am Valentinstag ganz allein, schenke ich mir selbst ein Blümelein.

• Liebe ist die einzige Sklaverei, die als Vergnügen empfunden wird.

• Liebe ist blind zu sein, obwohl es gar nicht dunkel ist.

• Jeder Topf hat einen Deckel. Ich glaub’, ich bin ein Wok!

• Beziehungsstatus: Ich liege diagonal im Bett.

• Alle elf Minuten verliebt sich ein Single in seine Katze.

• Die einzigen Dates, die ich momentan habe, sind Updates.

• Beziehungsstatus: Eine meiner Zimmerpflanzen heißt jetzt Wilson.

Valentinstag-Sprüche auf Englisch

Sie möchten Ihrem Valentinsschatz lieber einen englischen Gruß zukommen lassen? Hier finden Sie eine Auswahl an englischen Valentinstag-Sprüchen:

• All you need is love. Wine is love, right?

• And I am the luckiest to have you in my life! Happy Valentine’s Day my sweet heart!

• Happy Valentine’s Day my darling! I promise to love you today, tomorrow and forever… up to the day I die.

• My Heart To You Is Given, Oh Dear, Do Give Yours To Me, We’ll Lock Them Up Together And Throw Away The Key.

• We began as strangers. We became friends. We became one with each other. We remain as one forever.

• I love you – forever. I hate you – never. You are my whole world!

Von do