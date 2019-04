Hannover

Schon ein paar Tage vor dem Osterfest bereiten sich manche Menschen auf die bevorstehenden Feiertage vor. Dazu gehört auch immer der jeweilige Ostereinkauf im Supermarkt, der häufig wohlüberlegt stattfindet, um über Ostern und vor allem für das Osterfest alle Dinge beisammen zu haben.

Denn über die Osterfeiertage bleiben Supermärkte sowohl an Karfreitag als auch an Ostersonntag und Ostermontag geschlossen. Einzig der Karsamstag bleibt, um am Osterwochenende noch Einkäufe im Supermarkt zu machen.

Wann die Supermärkte an Ostersamstag geöffnet haben

Dabei orientieren sich die Supermärkte bei den Öffnungszeiten an den jeweils gesetzlich vorgegebenen Ladenöffnungszeiten der Bundesländer. Sie dürfen darum grundsätzlich an Samstagen folgendermaßen geöffnet haben:

– Baden-Württemberg 0-24 Uhr

– Bayern 6-20 Uhr

– Berlin 0-24 Uhr

– Brandenburg 0-24 Uhr

– Bremen 0-24 Uhr

– Hamburg 0-24 Uhr

– Hessen 0-24 Uhr

– Mecklenburg-Vorpommern 0-22 Uhr

– Niedersachsen 0-24 Uhr

– Nordrhein-Westfalen 0-24 Uhr

– Rheinland-Pfalz 6-22 Uhr

– Saarland 6-20 Uhr

– Sachsen 6-22 Uhr

– Sachsen-Anhalt 0-20 Uhr

– Schleswig-Holstein 0-24 Uhr

– Thüringen 0-20 Uhr

Was es mit dem Ostersamstag auf sich hat

Doch auch, wenn der Karsamstag (auch Karsonnabend oder stiller Samstag genannt) kein offizieller Feiertag ist, kommt ihm als letzten Tag der Karwoche eine besondere Bedeutung zu: Für alle Christen ist es der Tag, an dem sie den Abstieg Jesu Christis in die Unterwelt und damit seiner Grabesruhe gedenken.

Dabei meint der umgangssprachlich für den Karsamstag oft synonym verwendete Ostersamstag im christlichen Sprachgebrauch eigentlich den Samstag, der sieben Tage später auf den Karsamstag folgt. Genau genommen ist die Bezeichnung Ostersamstag für den Karsamstag also falsch.

