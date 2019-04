Kairo

Ägyptische Archäologen haben in der Totenstadt Sakkara südlich von Kairo eine rund 4500 Jahre alte gut erhaltene Grabkammer entdeckt. Es sei ein einzigartiges Grab eines Würdenträgers namens Chui, teilte das ägyptische Ministerium für Antiquitäten am Samstag mit. Besonders eine reich dekorierte Vorkammer sei gut erhalten geblieben, während ein Sarkophag aus Kalkstein in der Vergangenheit von Grabräubern komplett zerstört worden sei.

Die sehr gut erhaltenen Reliefs seien mit königlichen Farben gemalt worden, teilte das Ministerium mit. Der Tunnel-Eingang sei sonst eigentlich nur bei Pyramiden zu finden. Das werfe die Frage nach Chuis Macht und seinem Verhältnis zum Pharao Djedkare auf, dessen Pyramide nur einen Steinwurf entfernt liegt. Vielleicht, so eine Theorie, waren die beiden Männer miteinander verwandt.

In Sakkara finden sich viele Schätze

Die Totenstadt Sakkara ist eine absolute Fundgrube für altägyptische Schätze. Erst im Dezember hatten Forscher dort von der Entdeckung eines bisher unbekannten Grabs berichtet. Dabei handelte es sich um ein 4400 Jahre altes Grab, das „außergewöhnlich gut erhalten, farbig, mit Skulpturen im Inneren“ aufgefunden wurde.

