Wien . Theatermacher Frank Castorf (65) erhält für sein Lebenswerk den Nestroy-Preis. Das teilte der Wiener Bühnenverein am Dienstag mit. Die undotierte Auszeichnung wird am 7. November im Theater Ronacher in Wien verliehen. Castorf habe „wie ein Tropensturm so manche festgefahrenen Strukturen auf der Bühne“ durcheinandergewirbelt, sagte die Juryvorsitzende Karin Kathrein. Mit seinen eigenwilligen Umsetzungen von altbekannten und neuen Dramen habe er neue Wege geebnet.

Castorf, der im Sommer 2017 nach einem Vierteljahrhundert sein Amt als Intendant der Berliner Volksbühne niederlegt, will in seiner letzten Volksbühnen-Spielzeit noch Goethes „Faust II“ inszenieren. Sein umstrittener Nachfolger ist der belgische Museums-Experte Chris Dercon, gegen den das Volksbühnen-Ensemble in einem offenen Brief Sturm lief.

Der Nestroy wird vom Wiener Bühnenverein seit 2000 für herausragende Leistungen vergeben. Im Vorjahr hatte der Berliner Maler, Regisseur und Bühnenbildner Achim Freyer den Theaterpreis für sein Lebenswerk erhalten. Der Preis für das beste Stück geht in diesem Jahr an die österreichisch-israelische Regisseurin und Autorin Yael Ronen (40) für das Stück „Lost and Found“ über Konflikte angesichts der Flüchtlingskrise. Weitere 36 Künstler sind in zehn Kategorien nominiert.

Von RND/dpa