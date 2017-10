Ja zum Leben und zur Liebe

Dublin. Am 16. Juni 1904 führte der damals 22-jährige James Joyce die zwei Jahre jüngere Nora Barnacle zum ersten Mal in Dublin aus. Der an Literatur Interessierte kennt dieses Datum, denn Joyce hat aus dieser Begegnung mit seiner späteren Frau Weltliteratur gemacht: Er lässt die Handlung seines umfangreichen, viele hundert Seiten umfassenden Romans "Ulysses" an einem einzigen Tag spielen, am 16. Juni 1904. Und da sein Protagonist, der Annoncen-Akquisiteur Leopold Bloom, auf all seinen Wegen vom morgendlichen Toilettengang bis zum Schlafengehen neben seiner Frau Molly minutiös beschrieben wird, ist dieser Tag von den Joyce-Verehrern "Bloomsday" getauft worden. Er wird jedes Jahr in Dublin (und nicht nur dort!) begangen mit Lesungen, Diskussionen, Erkundungsgängen zu den Bloom- und Joyce-Orten und vieles mehr. Manch einer will genau so frühstücken wie Bloom das im vierten Kapitel des Romans tut und viele tun das, was Joyce selbst nur allzu gerne gemacht hat: Sie gehen in die Pubs zum fröhlichen Beisammensein, vielleicht auch zum zünftigen Besäufnis.

Aber nur die wenigsten der Feiernden dürften den Roman tatsächlich gelesen haben. Viele sind zwar nach ein paar Seiten an den Schwierigkeiten gescheitert, lassen sich aber nicht davon abhalten, den Ulysses zu rühmen, entsprechend der humorvollen Erkenntnis von Mark Twain: Ein Klassiker ist ein Buch, das alle loben und keiner liest.

Dermot Bolger, selbst ein irischer Romanschriftsteller von beachtlicher Statur, hat jetzt Joyces Meisterwerk im Rahmen des Dublin Theatre Festivals für das Abbey Theatre mit großem Erfolg dramatisiert. Er sagt: "Ich habe das für Leute gemacht, die immer "Ulysses" lesen wollten, dann aber plötzlich entmutigt waren. Sie werden sicherlich erstaunt darüber sein, dass dies ein Buch über sie selbst ist und über Leute, die sie kennen." Es ist ihm vorzüglich gelungen, die 265 000 Wörter und achtzehn sehr unterschiedlichen Episoden dieses Jahrhundertromans in kompakten zwei Stunden nicht nur den Entmutigten, sondern auch den neugierigen Anfängern schmackhaft zu machen. Sogar der Kenner hat seine helle Freude an diesem faszinierenden, das Leben in seiner bizarren Vielfalt schildernden Stück über Dublin.

Der Regisseur und Bühnenbildner Graham McLaren kommt mit wenigen Requisiten aus: Ein Klavier, eine Bar, einige Stühle und, im Zentrum der Bühne, das Ehebett der Blooms. Oder besser: Mollys Bett, in dem ihr Ehemann Leopold ja nur Gastrecht genießt. Er legt sich vorsichtig zu ihr, mit dem Kopf dort, wo ihre Füße sind. Er ist das gewöhnt und beginnt zu träumen, lässt die Episoden des 16. Juni Revue passieren und hat darüber hinaus Alpträume von Nighttown, dem damaligen Erotik-Center von Dublin.

Molly Blooms berühmter Monolog, der den Abschluss des Romans bildet, wird von Dermot Bolger geschickt in verschiedene Teile zerlegt. So beginnt das Stück mit Mollys erotischen Phantasien, und später folgen ihre Kommentare zu Leopolds Erlebnissen an diesem Tag. Und immer glaubt sie natürlich, ihm "auf die Schliche" gekommen zu sein, vor allem in seinen geheimen erotischen Wünschen. Die Aufsplittung ihres Monologs ermöglicht einen schnellen Szenenwechsel – wir folgen Bloom auf seinem Weg durch Dublin, erleben, wie dieser bescheidene, unscheinbare Mann immer wieder lächerlich gemacht wird, weil er Jude und beruflich wenig erfolgreich ist. Wir erleben aber auch, wie er, der seit vielen Jahren keinen Sex mit seiner Frau hatte, erotische Abenteuer sucht und oft genug frustriert wird. Wie zum Beispiel, wenn er beim Anblick einer jungen, am Strand liegenden Frau dermaßen von ihrem lasziven Verhalten aufgegeilt ist, dass er sich in die Hosentaschen greift, zu onanieren beginnt und mit dem "bang – burst" eines gerade beginnenden Feuerwerks zum Höhepunkt kommt. Die Ernüchterung folgt auf dem Fuße: das Mädchen geht weiter und hinkt auch noch. Graham McLaren hat diese Szene sehr realistisch und drastisch auf die Bühne gebracht, aber dennoch darauf geachtet, dass der Humor dabei nicht zu kurz kommt.

James Joyce hat so manche Nacht, wenn er an Ulysses schrieb, seine Frau Nora mit lautem Lachen wach gehalten. Diese elementare Freude am Leben und an dem "allzu Menschlichen" hat Dermot Bolger in seiner Adaptation des Romans in den Mittelpunkt gestellt und damit die intellektuellen Probleme des Stephen Dedalus in den Hintergrund treten lassen. Entsprechend blass ist er dann auch von Raymond Keane gespielt worden.

Der Leopold Bloom ist mit David Pearse vorzüglich besetzt, denn er entspricht in Aussehen, Gestik und Sprechweise dem typischen Dubliner ebenso wie dem gedemütigten Außenseiter. Ob das nun die realistisch geschilderte Szene auf dem Klo ist oder seine verklemmte Sexualität – David Pearse gestaltet das alles sehr souverän. Leopold Bloom aber hat auch eine sehr anrührende Seite, die sich besonders dann zeigt, wenn er seiner im Bett liegenden Molly das Frühstück genau nach ihren Wünschen bringt und ihr, die er noch immer liebt, das Wort "Metempsychose" (das sie in einem schmutzigen Dreigroschenroman gefunden hat) als "Seelenwanderung" erklärt. Er weiß genau, dass der Brief, den er ihr aushändigt, von ihrem Lover Blazes Boylan ist, der mit Molly ein Tête-à-tête am Nachmittag haben wird. Liebevoll und sanftmütig übergeht er das alles – eine grandiose Szene, grandios gespielt!

Die Molly Bloom der Janet Moran ist eine Frau von unbändigem Lebenshunger. Sie ist dem Irdisch-Profanen verhaftet und kann gar nicht genug kriegen von Zuneigung, Zärtlichkeit und Sex. In ihrer Fantasie ist sie immer wieder bei lustvoll erinnerten Details ihrer früheren Liebesabenteuer. Das große JA zum Leben und zur Liebe, die letzten Worte ihres Monologs, spricht die im Bett neben ihrem schlafenden „Poldy“ sitzende Janet Moran mit Inbrunst und so lebensbejahendem Verlangen, dass man zutiefst berührt ist: "...und dann umschlangen ihn meine Arme ja ich zog ihn herab zu mir dass er meine duftenden Brüste fühlte ja und ganz wild schlug ihm das Herz und ich sagte ja ich will ja".

Am 16. Juni 1924 schrieb Joyce in sein Tagebuch: "Zwanzig Jahre ist es jetzt her. Wird sich irgendwer an dieses Datum erinnern?" Aus Dublin und Irland und der Welt kommt ein tausendfaches: JA!