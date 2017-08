Bruce Springsteen geht an den Broadway

New York. Der amerikanische Rockstar Bruce Springsteen (67) will mit einer Solo-Show sein Debüt auf dem New Yorker Broadway geben.

Mitte Oktober soll „Springsteen on Broadway“ im Walter Kerr Theatre anlaufen, gab der „Boss“ am Mittwoch auf seiner Homepage bekannt.

Bis Ende November will er fünf Abende pro Woche auf der Bühne stehen. Tickets können online ab 30. August erworben werden – für Preise von 75 bis 850 Dollar.

„So persönlich wie nur möglich“

Er wollte eine Show „so persönlich und intim wie nur möglich“ machen, beschreibt Springsteen seine Pläne. Das Theater mit 960 Plätzen zähle zu einem der kleinsten Säle, in denen er in den letzten 40 Jahren aufgetreten sei.

„Meine Show besteht nur aus mir, der Gitarre, dem Klavier und Worten und Musik“, erklärte der Künstler. Er wolle dem Publikum einen unterhaltsamen Abend bieten und dabei auch Werte vermitteln.

Im vorigen Jahr hatte der gefeierte Rocker und Songwriter („Streets of Philadelphia“) seine Memoiren mit dem Titel „Born to Run“ veröffentlicht. Darin äußerte er sich auch erstmals selbst ausführlich zum Thema Depressionen, an denen er seit mehreren Jahren leidet.

Von dpa/RND/zys