Mailand. „Wir haben die letzten Jahre an einer neuen Platte gearbeitet und sind sehr zufrieden mit dem was heraus gekommen ist“, sagte Sänger Dave Gahan am Dienstag in Mailand. Das Album werde im Frühjahr erscheinen und den Titel „Spirit“ tragen. 2017 sei unter dem Titel „Global Spirit Tour“ auch eine Welttournee geplant. Und die führt natürlich auch nach Deutschland:

27. Mai: Leipzig, Festwiese

5. Juni: Köln, RheinEnergie Stadion

9. Juni: München, Olympiastadion

11. Juni: Hannover, HDI Arena

20. Juni: Frankfurt, Commerzbank-Arena

22. Juni: Berlin, Olympiastadion

4. Juli: Gelsenkirchen, Veltins-Arena

Von RND/wer