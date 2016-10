Düsseldorf. Anfang der 1990er Jahre war Mrugalla wegen Urheberrechtsverletzung und Beihilfe zum Betrug zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt worden. Er kopierte anschließend immer noch, versah die Bilder nun jedoch mit dem Hinweis auf die „Fälscherwerkstatt Mrugalla“.

Kunstfälscher Edgar Mrugalla mit zwei nachempfundenen Werken von Franz Marc („Der weiße Hund“, l.) und Vincent van Gogh („Madame Ginoux mit Büchern“), Archivbild von 1999. Quelle: dpa

Der 1938 in Berlin Geborene hatte nach eigenem Bekunden bis zu 3000 Bilder, Grafiken, Radierungen von Rembrandt über Nolde bis Picasso gefälscht. Im Alter von 32 hatte er als Autodidakt diverse Maltechniken gelernt. Rund 50 Maler konnte Mrugalla schließlich kopieren.

Mrugalla starb nach langer Krankheit

Sogar das Wirtschaftsministerium in Schleswig-Holstein stellte vor neun Jahren seine Werke aus. In dem Bundesland lebte er von Anfang der 1990er Jahre bis 2008, dann zog er nach Düsseldorf.

Der 78-Jährige sei am 22. September nach langer Krankheit in Düsseldorf gestorben, sagte seine Tochter am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Von dpa/RND