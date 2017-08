Deutscher Oscar-Kandidat wird gekürt

München. Die deutsche Hoffnung für den Auslands-Oscar wird am Donnerstag (11 Uhr) in München bekanntgegeben.

Elf Filme wollen ins Rennen um die begehrte Trophäe - darunter die Flüchtlingskomödie „Willkommen bei den Hartmanns“ von Regisseur Simon Verhoeven und das NSU-Drama „Aus dem Nichts“ von Fatih Akin. Eine unabhängige Fachjury soll einen Film aussuchen.

Endgültige Entscheidung fällt in Hollywood

Wie German Films, die Auslandsvertretung des Deutschen Films, mitteilte, sind unter den Bewerbern auch „In Zeiten des abnehmenden Lichts“ von Matti Geschonnek, „Paula“ von Christian Schwochow, „Jugend ohne Gott“ von Alain Gsponer, „Die Blumen von gestern“ von Chris Kraus sowie Tobias Wiemanns „Amelie rennt“. Auch Sven Taddickens „Gleißendes Glück“, Marc Rothemunds „Mein Blind Date mit dem Leben“, „Jonathan“ von Piotr J. Lewandowski und das Drama „Western“ von Valeska Grisebach hoffen darauf, gewählt zu werden.

Der deutsche Kandidat ist aber nicht gleich für den Oscar nominiert. Über die Nominierungen in der Kategorie entscheidet die Academy in Hollywood. Die fünf nominierten Filme sollen am 23. Januar 2018 bekanntgegeben werden. Die 90. Verleihung des Filmpreises findet dann am 4. März 2018 in Hollywood statt.

Im vergangenen Jahr ergatterte Deutschlands Oscar-Hoffnung „Toni Erdmann“ von Maren Ade eine Nominierung für den besten nicht-englischsprachiger Film, ging bei der Verleihung aber leer aus. Den Auslands-Oscar holte zuletzt „Das Leben der Anderen“ von Florian Henckel von Donnersmarck im Jahr 2007 nach Deutschland.

Von dpa/RND/zys