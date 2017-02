Hannover. Zuerst aber hat die Familie Bloom den Vogel gerettet. Das Junge ist aus dem Nest gefallen, Noah, der Sohn der Blooms, hat die verletzte Krähe auf einem Parkplatz entdeckt. Die Blooms haben sie mit nach Hause genommen und aufgepäppelt.

Sam, the boys and I are so excited to finally announce that our book, Penguin Bloom written by Bradley Trevor Greive will be made into a Hollywood film staring Naomi Watts as Sam. “Sam’s undeniable spirit and the intense physical and emotional journey she and her family embraced resonated with me both as a storyteller and as a mother,” Naomi will co produce alongside Reese Witherspoon, Bruna Papandrea and Emma Cooper. This is also a wonderful opportunity for us to support the vital research being undertaken by our partners at @spinalcure @reevefoundation @wingsforlife Ein Beitrag geteilt von Penguin Bloom (@penguinthemagpie) am 8. Dez 2016 um 13:15 Uhr

Ein paar Monate zuvor hatte die Familie ein schwerer Schicksalsschlag getroffen. Sam, die Mutter dreier Kinder, hatte sich im Familienurlaub in Thailand an ein Geländer gelehnt. Das sah stabil aus, war es aber nicht. Sam stürzte in die Tiefe. Sie überlebte den Sturz, aber sie war fortan querschnittsgelähmt. Die Krähe im Haushalt hat ihr dabei geholfen, Zeiten der Depression zu überstehen und den Lebensmut wiederzufinden. Ihr Ehemann, Cameron Bloom, ist Fotograf. Er hat das Familienleben mit dem Vogel festgehalten.

Home sure feels like a zoo at times. @samjbloom Ein Beitrag geteilt von Penguin Bloom (@penguinthemagpie) am 15. Jan 2017 um 11:24 Uhr

Irgendwann konnte Penguin wieder fliegen

Er stellte seine Fotos ins Internet – und fand erstaunlich viele Zuschauer bei Instagram. Es folgte das Bilderbuch, das in Australien ein Bestseller wurde. Das Buch wurde ins Japanische und Koreanische übersetzt. Jetzt ist auch die deutsche Übersetzung (von Ralf Pannowitsch) erschienen. Die Familiengeschichte wird von Bradley Trevor Greive erzählt – meist im Stil einer Reportage, aber doch auch mit einigen Kitschmomenten. Eine Verfilmung des Beststellers (mit Hollywood-Star Naomi Watts) ist auch geplant.

Missing you Ein Beitrag geteilt von Penguin Bloom (@penguinthemagpie) am 13. Aug 2015 um 9:28 Uhr

Der Vogel hat die Familie Bloom inzwischen verlassen. Denn irgendwann konnte Penguin doch wieder fliegen.

Das Buch zu „Penguin Bloom“ Cameron Bloom und Bradley Trevor Greive: „Penguin Bloom. Der kleine Vogel, der unsere Familie rettete.“ Knaus Verlag, 208 Seiten, 19,99 Euro

