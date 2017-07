Die documenta 14 steuert auf Besucherrekord zu

Kassel. Zur Hälfte der Ausstellungszeit in Kassel werde man eine Besucherzahl von rund 445 000 erreichen, erklärten die Ausstellungsmacher am Donnerstag. Das entspreche einem Plus von 17 Prozent im Vergleich zur vergangenen documenta zum gleichen Zeitpunkt. Damals im Jahr 2012 kamen insgesamt 905 000 Besucher.

Laut den documenta-Machern wurde bereits am zehnten Tag der Ausstellung in Kassel die 10 000 Dauerkarte verkauft. Bis zur Halbzeit sollen es 14 000 Dauerkarten werden. „Das übertrifft schon jetzt die Zahl an Dauerkarten, die die letzte documenta umsetzen konnte“, erklären die Organisatoren. Die begleiteten Spaziergänge der documenta 14 würden auch stark nachgefragt. Zur Halbzeit hätten mehr als 54 000 Besucher daran teilgenommen.

Mehr als 160 Künstler zeigen an 30 Standorten ihre Werke

„Sehr zufrieden können wir auf den bisherigen Verlauf der documenta 14 in Athen und Kassel zurückblicken“, erklärte Annette Kulenkampff, Geschäftsführerin der documenta. Auch die Zahlen in Athen mit 339 000 Besuchen hätten die Erwartungen übertroffen. Dort ist die Ausstellung bereits zu Ende. Die documenta 14 in Kassel habe von der erhöhten medialen Aufmerksamkeit durch Athen profitiert.

Die Ausstellung in Kassel dauert 100 Tage. Sie läuft in ihrer nordhessischen Geburtsstadt seit dem 10. Juni und noch bis zum 17. September. Mehr als 160 Künstler zeigen an 30 Standorten ihre Werke.

Von RND/dpa