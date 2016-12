Berlin/Stockholm. Musikikone Bob Dylan wird seinen Literaturnobelpreis am Samstag nicht persönlich entgegennehmen, aber er hat zumindest vor, sich zur Auszeichnung zu äußern. Der 75-Jährige habe eine kurze Rede geschickt, die während des Festbanketts in Stockholm verlesen werden solle, teilte die Schwedische Nobelpreis-Akademie am Montag per Twitter mit.

Wer die Rede vorlesen wird, blieb zunächst unklar. Es ist Bedingung, dass der Gewinner des Literaturnobelpreises innerhalb von sechs Monaten nach der Verleihung eine Rede vorträgt. Traditionell halten die Preisträger eine solche Nobel-Rede in der Woche vor der Zeremonie.

Patti Smith singt für Bob Dylan

Die amerikanische Rocksängerin Patti Smith wird Dylans Song „A Hard Rain’s A-Gonna Fall“ den Angaben zufolge am Tag der Preisübergabe in Stockholm singen.

Dylan war im Oktober für seine poetischen Neuschöpfungen in der amerikanischen Songtradition ausgezeichnet worden. Der Schwedischen Akademie war es lange nicht gelungen, den Musiker persönlich ans Telefon zu bekommen, was Unmut ausgelöst hatte. Ein Jurymitglied warf dem Musiker vor, unhöflich zu sein. Erst nach 12 Tagen hatte sich Dylan bei den Schweden gemeldet und versichert, dass er sich sehr geehrt fühle.

Mitte November hatte die Akademie mitgeteilt, dass der Sänger nicht zur Verleihung des Literaturnobelpreises kommen werde. Als Grund habe er andere Verpflichtungen genannt. Die Auszeichnung ist mit umgerechnet gut 800.000 Euro dotiert.

