Frankfurt/Main. Die Veranstalter von „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ haben am Dienstag den dritten Headliner von „Rock am Ring 2017“ bekanntgegeben. Rammstein werden auf den Festivals ihre einzigen deutschen Konzerte im nächsten Jahr spielen.

Insgesamt werden rund 90 Bands aus dem In- und Ausland erwartet, die vom 2. bis zum 4. Juni auf mehreren Bühnen spielen werden. Parallel zu Rock am Ring in Mendig in der Eifel findet stets Rock im Park in Nürnberg statt. Bei dem Zwillingsfest 2017 werden unter anderem auch System Of A Down, Prophets Of Rage, Broilers, Airbourne und Kraftklub spielen.

In diesem Jahr waren beim Einschlag von Blitzen auf dem Festivalgelände in Mendig Dutzende Menschen verletzt worden, mehrere von ihnen schwer.

Von RND/dpa