Rock’n’Roll-Musiker Fats Domino ist tot

New Orleans. Der Rock’n’Roll-Pionier Fats Domino ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Das teilte die Gerichtsmedizin von Jefferson Parish im US-Staat Louisiana am Mittwoch mit. Der Musiker mit dem breiten Lächeln verstarb am Dienstag im Beisein seiner Familie und enger Freunde.

Im Laufe seiner Karriere verkaufte Domino mehr als 110 Millionen Platten, landete mit 35 Hits in den amerikanischen Top 40. 1987 erhielt der Musiker den Grammy für sein Lebenswerk. Seine bekannten Hits wie „Blueberry Hill“ und „Ain’t It a Shame“ wurden zu Rock’n’Roll-Klassikern, die weltweit in den Radios liefen. Mit seinem unvergesslichen „Boogie-Woogie“-Klavierspiel inspirierte die Musiklegende in den 50er und 60er Jahren Größen wie die Beatles und Elvis Presley.

Nach der Aufnahme in die Blues Hall of Fame 2003 zog sich Domino aus der Öffentlichkeit zurück. In seiner Heimat Louisiana setzte er sich jedoch weiterhin für wohltätige Zwecke ein und unterstützte Hilfsaktionen unter anderem für die Opfer des Hurrikan Katrina.

