Staatsoper Berlin Jürgen Flimm inszeniert Puccinis „Manon Lescaut“

Berlin. Die ebenfalls auf dem gleichnamigen Roman von Abbé Prévost basierende „Manon“ des französischen Komponisten Jules Massenet war bereits über zehn Jahre sehr erfolgreich auf den großen Bühnen der Welt gespielt worden. Obwohl sich gleich sechs Librettisten um einen komponierbaren Text bemüht hatten und Verdis letzte Oper „Falstaff“ nur eine Woche später ebenfalls an der Scala uraufgeführt wurde, konnte Puccini mit seiner „Manon Lescaut“ Triumphe feiern – bis heute zählt sie zu den meistgespielten Opern weltweit.

Jürgen Flimm, der Noch-Intendant der Staatsoper Berlin, hat auch viel gewagt, als er die eigentlich im vorrevolutionären Frankreich spielende Oper in das Hollywood der 1920er Jahre verlegte und aus der Titelheldin eine Schauspielerin machte. Das passt natürlich vorne und hinten nicht zum Libretto, hat ihn jedoch nicht von diesem Regieeinfall abbringen können. Und so zeigt er denn auch das Innere eines Filmstudios der Sunset Motion Pictures auf der Bühne und lässt einen Schwarz-Weiß-Film pausenlos in unübersehbarem Großformat laufen, mit Motiven wie „Autofahrt durch Hollywood“, „Dampferfahrt“ etc., die rein gar nicht zur Oper passen wollen. Dass Geronte ständig mit einem Revolver herumhantiert, soll wohl amerikanisches Flair auf die Bühne bringen. Dem ersten Akt wird dann noch aus unerfindlichen Gründen die orchestrierte Fassung der „Crisantemi“, eines frühen Streichquartettsatzes von Puccini, angehängt. Flimm, sein Bühnenbildner George Tsypin und sein Videokünstler Robert Pflanz nutzen die Gelegenheit, noch mehr Filme zu zeigen, die zwar mit Puccinis Oper nichts zu tun haben, aber irgendwie interessante Zeitdokumente sind.

Manons Bruder wuselt ständig im Studio mit einer Filmkamera herum und filmt alles mögliche, auch Kussszenen. Die werden dann auf der großen Leinwand gezeigt, wenn Manon und Des Grieux zueinander finden. Natürlich lässt Flimm auch den letzten Akt, die lange Sterbeszene der Protagonistin in der Wüste, im Studio spielen. Das auf der Bühne stehende Auto ist jetzt zugedeckt und dient Manon als Liege. Des Grieux irrt umher, um Wasser zu suchen, findet aber nur einen schäbigen Getränkeautomaten, der ihm trotz allen Bemühens keinen Tropfen Flüssigkeit abgibt. Lescaut, Manons Bruder, filmt natürlich auch diese Szene, bricht aber tot zusammen, wenn seine Schwester in den Armen Des Grieux' stirbt. Der Verfremdungseffekt ist hier, in dieser hochemotionalen Szene, in der Puccinis die herrlichsten Melodien aufblühen lässt, natürlich besonders groß und beraubt die Szene der emotionalen Wahrhaftigkeit.

Da die Inszenierung in Kooperation mit dem Mikhailovsky Theater in St. Petersburg entstand, wurde die russische Sängerin Anna Nechaeva in der Titelrolle auch für Berlin verpflichtet. Sie hat zwar einen kräftigen Sopran mit Strahlkraft, das spezifisch Puccini'sche Melos mit seinen vielen subtilen Nuancen aber bereitet ihr Schwierigkeiten – zu oft klingt sie unbeteiligt. Der italienische Tenor Riccardo Massi bleibt dem Des Grieux ebenfalls einigen schuldig, nicht zuletzt wegen seines wenig flexiblen und manchmal auch engen Tenors. Franz Hawlata ist ein prachtvoller, sonor klingender und brutale Macht ausstrahlender Geronte, und Roman Trekel gibt sein Bestes in der fiesen Partie des Lescaut.

Uneingeschränktes Lob aber gebührt der Staatskapelle Berlin, die unter der Leitung von Mikhail Tatarnikov den musikalischen Lyrismus Puccinis in all ihren Schattierungen genau trifft und für die großen Melodienbögen das richtige Maß zwischen an Emotionen findet, also niemals zu dick aufträgt. Das Premierenpublikum hielt sich mit Applaus deutlich zurück.

Von Jürgen Gahre