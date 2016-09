Hamburg. "Mia schläft woanders" hieß es am Freitagnachmittag, basierend auf Pija Lindenbaums gleichnamigen Kinderbuch aus Schweden. Gezeigt wurde der ab sieben Jahren empfohlene Film in der schwedischen Originalfassung, aber deutsch eingesprochen. Bis zum 8. Oktober läuft das 14. Michel-Festival parallel zum 24. Filmfest, das mit der US-Verfilmung von Philip Roths Roman "Amerikanisches Idyll" begonnen hatte.

Animations-, Dokumentar- und Spielfilme für Kinder und Jugendliche haben die Veranstalter ausgesucht, darunter Beiträge aus Indien, Frankreich und den Niederlanden. Aus Deutschland kommt etwa Dokumentarisches Schulwege in verschiedensten Ecken der Welt auf die Leinwand ("Nicht ohne uns!"). Der ebenfalls deutsche Spielfilm "Glück ist eine Illusion" erzählt von einer 15-Jährigen, die mit ihrer alkoholkranken Mutter und zwei Schwestern in einer Plattenbausiedlung lebt und in der Schule gemobbt wird. Schon Tradition hat die Premiere neuer Folgen der TV-Krimiserie "Die Pfefferkörner" aus Hamburg.

Mit Schicksalen zur Zeit des Zweiten Weltkrieges beschäftigen sich "Fannys Reise" (2016) und "Hitlerjunge Salomon" (1989) an einem speziellen Thementag. Für Kleine ab vier Jahren bietet die "Reihe für Minis" fünf maximal sieben Minuten lange Animationsstreifen. Den Abschluss liefert wieder eine Buchvorlage: "Mister Frogg" (Niederlande) entstand nach Paul van Loons "Das Geheimnis von Lehrer Frosch".

dpa