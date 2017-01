Schleswig-Holstein will in diesem Jahr mit 150 000 Euro innovative Entwicklungen in der Kultur unterstützen. "Wir wollen mit diesem Titel insbesondere Projekte fördern, die einen neuen, kreativen und innovativen Charakter haben und bisher noch nicht gefördert wurden", erläuterte Kulturministerin Anke Spoorendonk (SSW) am Montag in Kiel.