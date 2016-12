2 Mio. Euro für die MuK-Sanierung in Lübeck

Die Sanierung des Konzertsaales der Musik- und Kongresshalle (MuK) in Lübeck wird planmäßig in der zweiten Aprilhälfte 2017 abgeschlossen. Damit sei die Saison 2017 des Schleswig-Holstein Musik Festivals an diesem Ort gesichert, sagte Schleswig-Holsteins Kulturministerin Anke Spoorendonk (SSW).