Vom Gang in die andere Dimension

Kiel. „Die Verbindung liegt auf der Hand und stammt ja auch nicht von mir“, sagt Fritzsch und verweist auf sein persönliches Vorbild Günter Wand, der die Musik der beiden Komponisten ebenfalls gerne gegenüber stellte: „Sie ergänzen sich in ihrer Geisteshaltung einfach ideal“, hebt der Dirigent hervor und ergänzt, was er auch den angehenden Akademikern im Hörsaal bereits verkündete: „Für mich gibt es eine direkte Linie, die von Bach über Schubert zu Bruckner führt. Die besondere Weltabgewandtheit, die man da jeweils heraushören kann, findet man dazwischen nicht noch einmal.“

Der „Gang in die andere Dimension“, der in Schuberts Unvollendeter hörbar werde, erschließe sich auch dem Konzertbesucher von heute unmittelbar. Während er hier die besondere Herausforderung sieht, die Verwobenheit und Eigenständigkeit zugleich herauszuarbeiten, sei Bruckners Dritte für ihn eine reine „Herzensmusik“. „Ich bin mit Bruckner groß geworden“, berichtet Fritzsch und erzählt lachend von der Begegnung des Komponisten mit seinem Idol Richard Wagner in Bayreuth, dem er eine Sinfonie widmen wollte: „Sie haben dann aber so viel Bier zusammen getrunken, dass Bruckner vergaß, welche es sein sollte. Am Ende ist es die Dritte geworden.“ Fritzsch dirigiert die Letztfassung des Werks: „Wie bei Schubert sollte man diese Musik als Dirigent aus der Demut entwickeln und quasi mit Bruckner zusammen in den Himmel blicken.“

3. Philharmonisches Konzert am Sonntag, 19. November, 11 Uhr, und am Montag, 20 Uhr, im Kieler Schloss.