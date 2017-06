Der Weg zum 47. Roskilde Festival endet jäh an einer mobilen Schranke. Die Farbe der Schranke: Orange. Im Jahr 2017 sickert eben auch Sorge in das Orange Feeling. Doch dann gewinnt die Musik Oberhand: Die ersten Tage mit den Auftritten von The Weeknd, Rag’n’Bone Man, Erasure sind fantastische.