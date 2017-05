Hamburg. Angesichts der großen Namen und vielseitigen Programme scheint das nicht übertrieben. Allein 20 Top-Orchester aus aller Welt sind aufgelistet: Simon Rattle kommt 2017/18 wieder, dann mit seinem neuen, dem London Symphony Orchestra. Nach New York und Chicago folgen von den „Big Five“ aus den USA nun die Klangkörper aus Cleveland und Philadelphia. Alle drei Spitzenorchester aus München sind ebenfalls gebucht, unter „Pult-Giganten“ wie Kyrill Petrenko, Valery Gergiev, Mariss Jansons und Bernhard Haitink.

Es gibt interessante Residenzkünstler vom Ausnahmebariton Matthias Goerne bis zum US-Rockgitarristen Bryce Dessner. Thematische Schwerpunkte bilden etwa "Winterreisen" in allen denkbaren Facetten jenseits des klassischen Schubert-Liederabends oder auch Musik aus dem Kaukasus. Das Musikfest Hamburg wird ab 2018, dann mit "Utopien" als Thema, jährlich installiert. Und unter dem Motto "Elektronauten" erhält die elektronische Musik eine große Bühne.

Das 220 Seiten starke, über 600 Konzerte umfassende Programmbuch 2017/18 von Hamburg Musik liest sich wie ein Abc großer Künstler – und es ist absehbar, dass auch in der neuen Saison kaum ein Platz in der Elbphilharmonie frei bleiben wird. Weshalb sich die Veranstalter punktuell für neue Zuteilungs-/Losverfahren entschieden haben.

„Wir sind auf einer Welle der Begeisterung“, formuliert der Intendant auch mit Blick auf die Raumakustik: „Nirgendwo sonst klingt Musik so pur, so klar, so nachvollziehbar“. In anderen Punkten wird spätestens zur Sommerpause in der Architektur-Ikone Hand angelegt, etwa, um Unfallgefahren auf den Treppen zu beseitigen. Doch insgesamt, so der Intendant, „läuft alles viel runder als vorher gedacht“. Und Kultursenator Brosda freut sich über den Klassik-Boom in der Kulturmetropole Hamburg, der Hamburgs neuem Konzertsaal in dieser (halben) Saison bereits annähernd eine halbe Million Zuhörer beschert.

Abo-Anfragen ab sofort, Einzelverkauf ab 12. Juni, 10 Uhr/online 18 Uhr. www.elbphilharmonie.de