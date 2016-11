Hamburg. Besonders bedeutend sei ihre Arbeit als Direktorin des Berliner Zentrums für Literatur- und Kulturforschung gewesen, das sie von 1999 bis 2015 leitete. Dabei brachte sie unter anderem eine Studienausgabe der wichtigsten Schriften von Aby Warburg heraus und machte deren Werk einem großen Publikum zugänglich.

Den Förderpreis in Höhe von 10 000 Euro erhielt die Nachwuchswissenschaftlerin Mirjam Brusius. Der Hamburger Senat vergibt den Preis alle vier Jahre an Persönlichkeiten, die sich im Sinne Warburgs interdisziplinär für die Wissenschaften und die europäische Kultur verdient gemacht haben. Aby Warburg (1866-1929) wurde in Hamburg geboren und zählt zu den einflussreichsten Kunsthistorikern des 20. Jahrhunderts.

dpa