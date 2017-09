In einer Spirale zirkulieren Schlüsselwörter, Zahlen, geometrische Körper, Lampen und Ballons, es schleichen maskenhaft überzeichnete Urvolk-Figuren umher, es brechen sich Licht und Klänge. Achim Freyer verwandelt Wagners "Parsifal" an der Staatsoper Hamburg in ein entrückt gaukelndes Traumspiel.