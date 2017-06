Hamburg. Schon vom Karriereweg her betrachtet ein toller Coup. Der NDR ist offenkundig so stolz drauf, dass er ihn jetzt schon entsprechend inszeniert – wenn auch noch anonym. Am Montagvormittag kam die Meldung, dass der vom ganzen Elphi-Hype arg belastete Thomas Hengelbrock über 2019 hinaus nicht weitermacht. Und dazu die Neugier weckende Zusicherung, der NDR werde seine Nachfolge in Kürze bekanntgeben. Am Dienstagnachmittag dann die Einladung zur multimedial begleiteten „Pressekonferenz mit dem künftigen Chefdirigenten“ am Freitagvormittag, 10 Uhr.

In einem Video auf der NDR-Website wird die Neugier auf den „designierten Chefdirigenten ab Saison ’19/’20“ weiter geschürt. Da fährt der große Unbekannte vor und bezieht das Dirigentenzimmer der künftigen Residenz. Wird geradezu sehnsüchtig-vertraut in US-Englisch begrüßt, um dann unter Beifall ans Pult der Elbphilharmonie zu treten. Dazu erklingt gewichtige Symphonik jenes Gustav Mahler, der 1891 bis 1897 Kapellmeister am Hamburger Stadttheater und später, von 1909 bis 1911, ein früher Vorgänger Alan Gilberts in New York war.