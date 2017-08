Miroslav Nemec über Schreiben und Heimat

Kiel. Herr Nemec, man kennt Sie als langjährigen Münchner „Tatort“-Kommissar Ivo Batic. Nach Kiel kommen Sie aber als Vorleser mit dem Schriftsteller Miljenko Jergovic. Haben Sie seinen monumentalen Roman „Die unerhörte Geschichte meiner Familie“ schon gelesen?

Fast, 1144 Seiten schaffe ich nicht so schnell. Bis gestern habe ich gedreht und jetzt komme ich mehr zum Lesen. Aber ich habe mir schon vorher einzelne Kapitel angeschaut und wie das Buch aufgebaut ist. Ein paar Dinge muss ich den Autor auch noch fragen, bevor wir auf die Bühne gehen – vor allem was die Aussprache angeht …

Was zeichnet den bosnischen Humor aus?

Es ist ein Humor, der sich selbst auf die Schippe nimmt. Er ist dem jüdischen Humor ähnlich: hintersinnig, pointiert und ein bisschen um die Ecke gedacht.

Gibt es von da Verbindungen zu Kommissar Batic, den Sie seit mittlerweile seit 1991 spielen?

Ja klar, der wurde ja damals so erfunden von der Redakteurin. Das waren noch Jugo-Zeiten, und ich habe einen dalmatinischen Namen bekommen. Der Kollege dazu sollte eben Münchner sein, das war eine frühe Variante von Multikulti. Aber ich war nicht wie Batic ein Gastarbeiterkind. Meine Eltern sind in Kroatien geblieben, und ich kam zu Verwandten nach Bayern. Aber natürlich habe ich dadurch eine sehr bewegte und multikulturelle Kindheit erlebt.

Was halten Sie nach einem Vierteljahrhundert von Ivo Batic?

Er hat ja immer wieder neue Facetten. Und manchmal passieren Sachen, die ich nicht erwartet habe. Zum Beispiel, dass er in der letzten Folge Der Tod ist unser ganzes Leben plötzlich geweint hat. So kannte ich ihn nicht, und das hatte ich mir auch nicht vorgenommen. So muss ich mir ihn mir dann immer neu erspielen. Natürlich hat sich der Batic auch mit dem Nemec zusammen entwickelt. Aber ich fühle mich nicht als Batic. Es ist und bleibt eine Rolle.

Lesungen am 13. August, 19 Uhr, in Lütjenburg, Gemeindehaus. 14. August, 20 Uhr, Kunsthalle Kiel, 15. August, 20 Uhr, Eutin, Kino Binchen.