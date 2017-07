Mit starken Sänger-Alternativen

Kiel. Chefdramaturgin Cordula Engelbert erinnerte daran, dass tatsächlich genau an dieser Stelle (direkt nach der Selbsttötung der Sympathieträgerin Liù im letzten Akt) auch die Turandot-Uraufführung am 25. April 1926 in der Mailänder Scala abgebrochen wurde.

Der guten Stimmung des begeisterten, aber seinerseits nicht auf ein Sitzdusche erpichten Kieler Publikums konnte das Fehlen von Franco Alfanos Schlussstück-Ergänzung nicht ernsthaft schaden. Auch fehlte es ja nicht an spektakulärer Gesangsleistung und dem entscheidenden Prüfstein der Nessun dorma-Arie des Prinzen Calaf: Der in Italien lebende koreanische Tenor Sung Kyu Park hatte die Partie jüngst am Royal Opera House London gesungen und war für Yoonki Baek eingesprungen. Mit trompetenhaftem Glanz bestätigte er nun, was gerade in Kiel schon bestens bekannt war: Dass man selten jugendlich-dramatische Fachvertreter von dermaßen müheloser, geschmeidiger und strahlkräftiger Stimmstatur findet.

Überhaupt erwies sich die B-Besetzung als ganz anders, aber keinesfalls schwächer. Im noch intensiviert dichteren Klangstrom der Philharmoniker unter GMD Georg Fritzsch (und auf anderem Platz in deutlich besserer akustischer Verstärkung!) gab Alessandra Gioia eine beinahe heißblütige Turandot voller emotionaler Aufwallungen. Dazu passte Lori Guilbeaus reizvoll farbenreiche und resonanzstarke Liù perfekt.

Von Christian Strehk