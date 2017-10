Vielfältiges nordisches Kino in Lübeck

Lübeck. „Es gab einfach sehr viele gute Filme“, sagt die künstlerische Leiterin. „Und es war ein überraschendes Filmjahr. Eines, das viele spannende Entdeckungen und vielversprechende Debütanten beschert hat.“ Natürlich gibt es auch gute Bekannte wie Joachim Trier, der mit Norwegens Oscar-Nominierung Thelma im Rennen ist, oder der Isländer Hafsteinn Gunnar Sigurdsson, der in Unter dem Baum eine Beziehungsgeschichte mit einem Nachbarschaftsstreit vermischt. Tatsächlich finden sich daneben viele neue Namen im Programm wie die Dänin Birgitte Staermose mit ihrem Ballettdrama Darling. Und manch einer, der schon länger im Geschäft ist, legt wie der Dokumentarfilmer Max Kestner mit dem Science-Fiction QEDA – Der geteilte Mensch jetzt seinen ersten Spielfilm vor. Der Däne ist mit einem besonderen Porträt auch in der Doku-Sparte vertreten: Amateurs in Space spürt dem Raketen- und U-Boot-Bauer Peter Madsen nach, der in diesem Sommer zum mutmaßlichen Mörder und zur traurigen Berühmtheit wurde.

Auffällig ist der hohe Anteil an Migrationsgeschichten im Wettbewerb, deren Regisseure oft aus der eigenen Erfahrung schöpfen. Kein Wunder, dass damit auch die Filmtage eröffnen. Träum weiter heißt der Film von Sekersöz, eine Familien- und Freundschaftsgeschichte, in der Kulturen und Identitäten aufeinanderprallen. Rund um die Protagonistin Mirja, die, frisch aus dem Knast entlassen, mit ihren Freundinnen jenseits der Stockholmer Vorstädte nach dem guten Leben sucht. „Der Film hatte Anfang des Jahres in Göteborg Premiere“, erzählt Linde Fröhlich, „ich fand ihn so kraftvoll, die Hauptdarstellerin so energiegeladen. Und wie die Regisseurin dem Dunklen mit Leichtigkeit begegnet, das hat nachgewirkt.“