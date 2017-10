Am Rad gedreht

Kiel. Sie drehen ziemlich am Rad, die drei Frauen. Wie sie auf der Bühne Trommeln wuchten, an Papierbahnen zerren, Stichwörter notieren und dazu diese fantastischen Wortschwälle auf ihr Publikum niedergehen lassen. Überfordert sowieso von der Bürde ihres Jobs zwischen Menschlichkeit und Verwaltungsdruck - und erst recht, seit Kollege Björn krank geschrieben ist. Und über allem schwebt die Frage: „Was ist, wenn doch was ist?“

Kristin Trosits setzt sie in einer kafkaesk absurden Landschaft (Ausstattung: Nina Sievers) aus Endlospapier und Lostrommeln aus. In praktischen Turnschuhen und adretten Overalls allzeit bereit wie Hamster im Lauf- oder die Assistentin beim Glücksrad. Silvia (Claudia Friebel) eine vibrierende Arbeitsbiene. Barbara (Ellen Dorn) eine Malocherin und Muttertier, die vom Fernurlaub im Himalaya träumt und nach 20 Jahren weniger abgeklärt ist, als sie es gern wäre. Und Anika, der Neuzugang, den Pina Bergemann, von 2011 bis 2013 Ensemble-Mitglied in Kiel, zwischen Anspruch und Alltag rotieren lässt.

Lustvoll tauchen die Schauspielerinnen in Zellers rasanten Textstrom. Sie reden und räsonnieren, zweifeln und zagen, rattern und Sätzen hinterher hasten. Kristin Trosits zeigt sie als Team der Einzelkämpferinnen zwischen Problemstück und Büro-Soap. Das schnurrt stets am Rande des Nervenzusammenbruchs locker ab, und man muss schon genau hinhören, um unter den voranpreschenden Sätzen den Sarkasmus und die Trauer zu erlauschen. Und das ist vielleicht das Einzige, was man sich fragen könnte: Desolate Familien, vernachlässigte Kinder, überforderte Sozialarbeiterinnen – wie wichtig ist es eigentlich, was die Drei an den Rand des Nervenzusammenbruchs gebracht hat?

Studio im Schauspielhaus. 13., 22. Oktober (beide ausverkauft). 2., 10. November. Kartentel. 0431/901901, www.theater-kiel.de