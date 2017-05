Flensburg. Diesjährige Hauskünstlerin ist die Singer-Songwriterin Dota Kehr: Ihr Titel "Grenzen" passt zum Motto: „Ich melde mich ab, ich will einen Pass, wo Erdenbewohner drin steht. Einfach nur Erdenbewohner.“

„Sie war schon 2015 beim Festival dabei und ist eine meiner deutschen Lieblings-Liedermacherinnen“, sagt Harald Haugaard, künstlerischer Leiter der Folk Baltica, Geiger und Leiter des Folk-Baltica-Ensembles, das das Auftaktkonzert in Husum übernimmt. Einst unter dem Künstlernamen „Kleingeldprinzessin“ als Straßenmusikerin aktiv, hat sich die Berlinerin nach und nach mit ihren exquisiten Popsongs eine große Fangemeinde erspielt.

35 Konzerte bietet das Festival in diesem Jahr, die meisten im Norden des Landes wie etwa in Büdelsdorf, Gettorf, Eckernförde, Kappeln, vor allem Flensburg, und einige auch in Dänemark. Aber eines auch wieder in Kiel: Das vierköpfige Stockholm Lisboa Project vereint traditionelle Musik aus Schweden und tendenziell schwermütigen Fado aus Portugal. Musikalisch mit im Boot sitzt am 20. Mai im Kulturforum Alejandra Ribera.

Der Crossover-Gedanke sei zentral bei der Programmgestaltung der Folk Baltica, betont Haugaard. Denn Folk sei vielfältig, und ihm sei es ein Anliegen, modernen Folk zu präsentieren und auch hier keine Genregrenzen gelten zu lassen.

Folk Baltica, 13. bis 21. Mai, Infos und Konzertkarten unter www.folkbaltica.de, Vorverkauf in Kiel: Konzertkasse Streiber oder Infotresen Neues Rathaus. Zum Festival ist auch eine CD mit Hörproben der beteiligten Künstler erschienen, zu bekommen über die Homepage des Festivals.