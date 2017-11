Neue Online-Story

Husum. Draußen vor dem Nissenhaus in Husum fällt grauer Spühregen aus dem klammen Novemberhimmel. Drinnen gleich am Eingang zur 64. Landesschau darf man zwei fetten Männern beim Schwitzen und Geldzählen zusehen. Der Lübecker Maler Rolf Ohst verlegt sein fleischbetontes Gemälde Big Deal in eine Art türkisches Dampfbad, und die Jury der jährlichen Kunstschau des BBK Schleswig-Holstein hat dem Maler, der Übergewicht so fulminant in Szene zu setzen weiß, gleich Wandplatz für zwei weitere Großformate verschafft.

Die Ausstellung im Nissenhaus erweist sich mit 90 Arbeiten von 67 Künstlerinnen und Künstlern, als kompakte, aber dennoch nicht überladene Unternehmung. Die abwechslungsreichen Räume spielen der Hängung, für die Roswitha Steinkopf als Jurymitglied zuständig war, in die Hände. Sie hat thematische und motivische Pfade in das „Dickicht“ geschlagen, das angesichts von 60 künstlerischen Handschriften auch die strengste Jury nicht glätten will und kann. Mensch, Natur, Stadt, Haus, Konkretes und Konzeptionelles bilden dabei sehr lockere und zuweilen assoziative Vorgaben.

134 Ausjurierte zählt die Landesschau-Statistik 2017. Anders Petersen, seit dem Frühjahr Vorsitzender des BBK-Schleswig-Holstein, weiß um die Enttäuschungen auf Seiten der Mitglieder. „Aber man muss Positionen herauskitzeln, um zu gewissen Gegensätzen zu kommen“, sagt er, und die begännen eben schon in der Vorphase der Jurierung. Eben solche Polarisierungen sind das Salz in der Suppe. Ansonsten gilt: einige wenige wirkliche Entgleisungen, viel Qualitätvolles aus den Reihen der BBK-Mitglieder und immerhin neue Handschriften von zwölf Gästen, die nicht dem Verband angehören. Nur jünger könnte die Landesschau gern werden, meint Anders Petersen. Die Statistik führt in diesem Jahr ganze zwei Künstler zwischen 30 und 40 Jahren und niemanden unter 30 Jahren.

Landesschau 2018 in Flensburg.