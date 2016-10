Mit Kapotthut und Blumenkleidern zurück in die Fünfziger heißt das Bühnenkonzept, mit dem die Niederdeutsche Bühne Kiel in der aktuell gespielten Komödie "Mien Mann, de fohrt to See" punktet. Das Ensemble erntete bei der Premiere am Freitag Bravorufe und schallendes Gelächter für brillant ausgespielte Szenen.