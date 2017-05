Andrea Sawatzki im Metro Buntes mit den Bundschuhs

Kiel. Vor allem die Komödie liegt ihr, abzulesen an den höchst amüsanten Geschichten um die chaotische Familie Bundschuh, denen sie mit „Ihr seid natürlich eingeladen“ einen dritten Roman gewidmet hat. Bevor sie schilderte wie es zugeht, wenn deren ältester Sohn aus den USA heimkehrt, um im Kreise seiner Lieben zu heiraten, stand ein Smalltalk mit NDR-Moderatorin Lena Hillgruber an, in dem unter anderem Fragen nach dem eigenen Hochzeitskleid und dazugehörigen Accessoires erörtert wurden.

Befragt nach ihren Lieblingsfiguren in der verzweigten Bundschuh-Sippe, entschied sich die Wahl-Berlinerin nach einigem Überlegen für Rose und Hardy, Schwägerin und Bruder von Ich-Erzählerin Gundula. Warum sie den beiden den Vorzug gibt, muss sie nicht erklären, denn während der anschließenden Lesung wird schnell klar, dass Gundulas bucklige Verwandtschaft kein Gen-Pool für Sympathieträger ist. Rose ist hin und weg angesichts von Rolfis neuer afroamerikanisch-chinesischer Familie. Der Rest der Familie fremdelt mit den Neuzugängen aus Übersee („Oma fällt gleich ins Koma, wenn wir hier mit Negern und Chinesen aufkreuzen“), und so nimmt die pointiert erzählte, höchst unterhaltsam vorgetragene Katastrophe ihren Lauf.