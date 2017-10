Diese Kuh ist eine Zimtzicke

Kiel. An jedem Tier auf dem Hof nörgelt Rosmarie herum, alles weiß sie besser und als sie dem Bauern sogar erzählen will, wie man sich richtig die Zähne putzt, platzt ihm der Kragen. Kurzerhand verfrachtet er die aufmüpfige Wiederkäuerin in den Flieger nach Afrika und auf dem Hof kehrt für kurze Zeit Frieden ein.

Große Augen machten die kleinen Zuschauer am Sonntag im Werftparktheater angesichts des Spektakels, das Jimena Echeverri Ramirez mit ihrer Inszenierung von Andri Beyelers Stück "Die Kuh Rosmarie" angezettelt hatte. Allerhand Seltsames gab es da auf der Probebühne zu bestaunen, die Ausstatter Günter Hans Wolf Lemke in ein Art Puppenstube im XXL-Format verwandelt hat. Hier kann man den Protagonisten der Geschichte bei ihrem krausen Treiben zuschauen: dem (Dreck-)schwein beim Suhlen, dem Huhn beim Eierlegen, dem Bauern beim Zähneputzen – und der Kuh Rosmarie beim Rummeckern.

Annegret Taube in der Titelrolle ist todschick in ihrem schwarzweiß gefleckten Kleid mit schmaler Taille und weitem Rock – eine super Idee, denn so etepetete stellt man sich eine Kuh nun wirklich nicht vor. Mit langen Klimperwimpern macht diese Rosi ihre Mitviecher zur Schnecke, die Kristin Hansen allesamt, wie auch den Bauern, verkörpert.

Nach Rosis Abflug kehrt Annegret Tauber weniger aufgebrezelt mit einem schüchternen „Darf ich wieder mitspielen?“ auf die Bühne zurück, um den Zuschauern ihrerseits als Huhn, Fisch oder Schwein ein Lächeln zu entlocken. Denn eigentlich ist das, was da während einer knappen Stunde für Kinder ab drei Jahren abläuft, ein lustiges Rollenspiel.

Den Jüngsten im Publikum schien sich dieser Umstand indes nicht zwingend mitzuteilen. Wenn es allzu hoch herging, suchten manche Schutz auf dem elterlichen Schoß Den größeren Kindern hat das Spiel um die blöde Kuh allemal sehr gut gefallen.

