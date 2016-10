Sie gehört in die Reihe der großen tragischen Romanheldinnen des 19. Jahrhunderts: Anna Karenina, Titelfigur von Leo Tolstois 1870 erschienenem Monumentalwerk, ist eine Frau zwischen zwei Männern, die ihre Ehe und Familie einer romantischen Liebe opfert und an dieser Entscheidung zugrunde geht. Am Landetheater in Flensburg liefert die literarische Vorlage jetzt Stoff für eine Ballettversion.