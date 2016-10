Volkwin Marg (79, Neue Messe Leipzig), einer der erfolgreichsten Architekten Deutschlands, kann am besten in der Natur entspannen. "Es gibt ja keinen größeren Luxus, als da zu sein, wo Menschen nicht sind", sagte Marg, der am Samstag seinen 80. Geburtstag feiert, der Deutschen Presse-Agentur.