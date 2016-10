München. Das Besondere: Alle Bauteile werden in Bayern gefertigt, in Kisten verpackt, die in den 2 mal 2,5 Meter großen Personenaufzug der Elbphilharmonie passen - und zur Endmontage nach Hamburg gebracht.

Grundlage dafür ist nach Angaben der Architekten ein umfassendes 3D-Modell der Wohnung und ihres futuristisch anmutenden Innenausbaus. "Vor Ort darf dann gar kein Dreck mehr entstehen", sagte Architekt Laurent Brückner am Freitag, der das Vorgehen für das "Bauen der Zukunft" hält. Deutschland sei diesbezüglich aber noch "ganz weit hinten". Die Elbphilharmonie soll am 11. Januar 2017 - nach unzähligen Pannen und Verzögerungen - eröffnet werden. Der Ausbau des Penthouses soll ebenfalls im Januar montiert werden.

dpa