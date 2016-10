Er war als Speisewagenkellner und als Zimmerjunge unterwegs, als „embedded Journalist“ erlebte er während zweier Aufenthalte den Krieg im Irak. Arnon Grünberg (45) will kennenlernen, was er literarisch bearbeitet. Seine jüngste Recherchearbeit an der Seite eines Psychiaters für suizidgefährdete Patienten war eigentlich als Stoffsammlung für einen Zeitungstext gedacht. Die Eindrücke reichten für einen ganzen Roman.