Schleswig. Ausgangslage: Arthur Millers mittlerweile leider wieder gefährlich aktuelles Stück "Hexenjagd" wurde 1953 uraufgeführt und entstand damals unter dem Eindruck der in den fünfziger Jahren vom amerikanischen Senator McCarthy heraufbeschworenen Hatz auf vermeintliche Kommunisten unter der der Dramatiker wie viele andere Künstler persönlich zu leiden hatten. „Exemplarisch zeigt der Autor, wie leicht durch Bigotterie, Aberglaube, Ignoranz, Fanatismus und Intoleranz eine scheinbar demokratische Gemeinschaft mit den Mitteln ihrer eigenen Ordnungs- und Rechtsprinzipien zerstört werden kann“, urteilte Kindlers (neues) Literaturlexikon vor fast 30 Jahren. Stimmt aber immer noch. Die Spielidee: Im Jahr 1692 bricht in der puritanisch geprägten Stadt Salem ein Hexenwahn aus, nachdem Mädchen bei wilden Tänzen im Wald ertappt worden sind. Der gestrenge Reverend Parris hat es gesehen und bläst den Vorgang mächtig auf. Übles Teufelswerk sei hier am Werk. Die junge Abigail, Nichte des Reverends, hatte pikanterweise ein Verhältnis mit John Proctor ihrem einstigen Dienstherrn und denunziert dessen Ehefrau Elizabeth nun, um sie loszuwerden. Elizabeth wird ebenso wie andere unbescholtene Personen verhaftet und zum Tode wegen Hexerei verurteilt. Auch John Proctor steht am Pranger. Kurz vor seiner Hinrichtung könnte er sein Leben durch die Unterschrift unter ein falsches Geständnis retten ...