Aus Lucky Luke wird Lucy Luke

Kiel. In Frankreich zählt der Comic ganz selbstverständlich zur Literatur. Das Thema habe sie sehr spannend gefunden, sagt denn auch Catherine Rönnau vom Centre Culturel Français de Kiel, die die Ausstellung eröffnete. In der 180-jährigen Geschichte des Comics – französisch: bande dessinée – waren und sind Frauen überwiegend schmückendes Beiwerk. Die Frau als Trophäe, Objekt der Begierde, Opfer oder fürsorgliche Trösterin. Lucky Luke als Cowgirl Lucy Luke, die in den Sonnenuntergang reitet, scheint zunächst gewöhnungsbedürftig. Doch warum eigentlich? Comic-Helden sind immer auch Identifikationsfiguren.

22 Comic-Künstler und vier Doktoranden der l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, einer der renommiertesten Hochschulen Frankreichs, gingen ans Werk. Nicht Asterix und Obelix umgarnen da im Bild von Comic-Zeichnerin Catel Muller die schöne Kleopatra, sondern zwei Gallierinnen einen schicken Ägypter. Und das Hell Girl von Marie Avril gibt sich nicht teuflisch attraktiv, sondern knallhart und derbe. Die Bilder lehnen sich in ihrer Ästhetik eng ans Original an.

Centre Culturel Français de Kiel, Hardenbergstr. 11. bis 28. September, Mo-Do 10.30-12.30 Uhr und von 16-18 Uhr