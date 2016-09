Hamburg. "Wie keine andere hat diese Stadt in den vergangenen Jahrhunderten ihre Besucher herausgefordert und Künstler in ihren Bann gezogen", sagte Direktor Franz Wilhelm Kaiser am Donnerstag in Hamburg. Von Samstag an bis zum 15. Januar sind Werke von der Renaissance bis in die Gegenwart zu sehen, darunter Künstler wie Vittore Carpaccio, Canaletto, Francesco Guardi, Giambattista Tiepolo, William Turner, John Ruskin, Claude Monet, Wassily Kandinsky, Gerhard Richter und Candida Höfer.

dpa