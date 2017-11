Ausstellung zum Brockmann-Preis in Kiel

Kiel. Die weißen Räume der Stadtgalerie sehen aus wie eine Versuchsanordnung: Weiße, graue und silbrige Vertikaljalousien markieren unterschiedliche Räume und stecken Bedeutungsrahmen ab. In einem verchromten Gitterregal wabert Nebel in wassergefüllten Aquarien. Ein Diaprojektor gehört ebenso zur Ausstattung wie die Scans von Büchern, deren Vorderschnitt aus schwarzem Grund leuchtet. Sieben verschiedene Ausgaben von Thomas Morus’ philosophischem Dialog Utopia. Soweit die dürr klingenden Beschreibungen des vielschichtigen Beitrags von Anne Steinhagen.

Einstimmig hat sich die Jury für Anne Steinhagen (34) ausgesprochen und ermutigt damit eine Künstlerin, die seit ihrem Muthesius-Abschluss in der Medienklasse von Arnold Dreyblatt konsequent und mit Bedacht an ihren Fragestellungen arbeitet. Als Sammlerin von Erkenntnis könnte man die Preisträgerin beschreiben. Als eine, die die Dinge in verschiedenen Medien durchdekliniert. „Poesie, Ratio und Erkenntnis werden in den Arbeiten von Anne Steinhagen zu einem intellektuellen und ästhetischen Geflecht verwoben, in dessen Zentrum der Betrachter sich selbst verorten muss“, begründet die Jury ihre Entscheidung für die in Bad Oldesloe geborene Preisträgerin.

Der Umgang mit Medien, die Illusionen erzeugen, die Bilder, Geräusche oder Gerüche im Kopf entstehen lassen, zieht sich wie ein roter Faden durch die Ausstellung mit Beiträgen von zehn Künstlerinnen und fünf Künstlern. Auch Peter Kruska, der nach dem Weggang von Iwona Bigos jetzt als Kommissarischer Direktor die Fäden in der Stadtgalerie in der Hand hält, setzt auf erweiterte Raumwahrnehmung. Das hintere Foyer, in dem zuvor Michael Dörners mehrfarbige Wandarbeit den Ton angab, will er künftig „intensiver als Ausstellungsraum bespielen“, um für die Besucher Signale zu setzen.

Stadtgalerie Kiel, Andreas-Gayk-Str. 31. Eröffnung und Preisverleihung Freitag, 20 Uhr.