Kiel. Mehr als 300 Interessierte wohnten dieser vom Referat für Wissenschaft der Stadt Kiel ausgerichteten Schlacht der weisen Worte bei. Aus einem einfachen Grund. Beim Science Slam, dem akademischen Ableger des Poetry Slam, gehen Lachmuskeln und Gehirnzellen einfach die harmonischste aller denkbaren Symbiosen ein.

Ganz im Gegensatz zu Zweckbündnissen, die Claudia Bartlick beschrieb. Misteln, so berichtete die Bio-Studentin in gebotener moralischer Entrüstung, leben gar lustig auf Kosten des Baumes, den sie sich ausgesucht haben. Die Würgefeige als besonders perfide Parasitin nimmt sogar billigend den Tod ihres Wirtsgewächses in Kauf.

Mareike Wendorff, die Molekularbiologie studiert, zeichnete mit Worten und ebenso mit dem Stift hübsche Bilder von Würstchen und Brötchen und klärte darüber auf, was in unserem Körper schief läuft, wenn sich rebellische Zellen gegen an sich harmlose Stoffe wie Gluten wehren.

Geballtes komödiantisches Talent mit krassen Grimassen und virtuoser Stimmvielfalt zierte derweil den Auftritt des Historikers Claus Heinrich Bill. Der konnte zudem mit einem populären Thema aufwarten, indem er die lustigsten Geschichten aus seiner frisch eingereichten Doktorarbeit zur Entadelung von auf Abwegen geratenen Blaublütlern vortrug.

Einen unterhaltsamen Beitrag zur Ehrenrettung der Coli-Bakterien leistete die angehende Bachelor-Biologin Jaqueline Lindemeyer, während der Forensiker Cornelius Courts darüber aufklärte, „wie ich lernte, mit Waffen zu sprechen“. Auch Courts legte einen kabarettreifen Vortrag hin und überzeugte außerdem durch schlagfertigen Umgang mit dem Publikum.

Moderatorin Marika Fiedler musste damit am Ende eine denkbar knappe Entscheidung der sechsköpfigen Zufallsjury bekanntgeben: Forensiker Courts wurde mit gerade mal einem Pünktchen Vorsprung vor Historiker Bill Gewinner des Science Slam 2017.