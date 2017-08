Feidmans magische Eulenspiegeleien

Kiel. Giora Feidman mag vielleicht nicht mehr ganz so mühelos in allen Registern mit dem Rohrblattinstrument zaubern wie früher – magische Momente, kleine Eulenspiegeleien und beschwörende Friedensworte hat der Argentinier mit deutschem Heimatgefühl immer noch voll drauf. Dagegen wirkt sogar der raumgreifende Festival-Charmebolzen Avi Avital wie (s)ein kleiner Jünger.

Dabei hat der israelische Mandolinen-Virtuose in seinem 15. SHMF-Konzert die weit schwierigeren Aufgaben zu bewältigen. Anna Clyne, Hindemith-Preisträgerin von 2016, hat ihm mit Three Sisters ein Konzert mit viel Filmmusik-Aura, Minimal-Music-Skalenrausch und sogar Neobarock-Affektiertheit (dritter Satz) geschrieben, das am Montag in der Elbphilharmonie uraufgeführt wurde. Die Nähe zum modernen Avital-Klassiker, dem sehr charismatischen Klangschleier-Konzert von Avner Dorman von 2006, ist frappierend, wenn nicht sogar verdächtig.

Ob als fetzende Piazzolla-Partner von Feidman oder als fluffiger Streicher-Teppich für Avitals Zirpen: Die Kremerata Baltica bietet gewohnt hohes Kammerorchester-Niveau. Und sie hat mit Mieczyslaw Weinbergs Sinfonietta op. 74 und dem Streichoktett op. 11 des jungen Dmitri Schostakowitsch auch noch Gewichtiges von der grimmig-grotesken jüdischen Fluchtkunst zwischen Polen und Russland beizutragen.

Von Christian Strehk