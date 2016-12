Das Themenspektrum erstreckte sich vom Modulhaus in Syrien bis zur Quartiersentwicklung in Oslos Filipstad, vom Kinderhospiz bis zum Hotel in Wacken. 45 Projekte aus nordddeutschen Architektur-Hochschulen wurden im Wettbewerb um den neunten BDA-Studienförderpreis eingereicht – spannende Aufgabenstellungen und viel Arbeit für die siebenköpfige Jury aus Architekten und Kulturredakteuren.