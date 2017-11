Bach in dritter Dimension

Vierstündige Gottesdienste waren in der Barockzeit keineswegs undenkbar. Und so ist ein genauso ausführliches Huldigungskonzert an den göttlichen Komponisten Johann Sebastian Bach keineswegs abwegig. Organistengröße Edgar Krapp stellte ihn in drei Konzertblöcken als mitteldeutsche Zentralfigur vor.