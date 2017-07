Hamburg. Erstmal ist Neumeier am Puls der Zeit. Alexej Karenin könnte man sich heutzutage unschwer als dem Politkarrieristen vorstellen, den Ivan Urban auf die Bühne stellt. Gehüllt in eine frostige Unnahbarkeit, an der Anna Karenina nur abprallen kann. Und Anna Laudere wringt deren verlorene Liebe in ratlos zerquälte Windungen und brüchige Bewegung. Aber im Hintergrund macht sich ja schon Wronski warm, der Verehrer und Rivale, ein elastischer Sportsmann, in der schlaksigen Gestalt von Edvin Revazov so unverstellt wie Karenin verspannt.

Neumeier inszeniert die Compagnie in seinem eigenen Bühnenbild, hat kühl moderne Wandelemente auf die Bühne gebaut, irgendwo zwischen Schrankwand und TV-Serienkulisse: Nichts ist sicher hier, alles verhandelbar und die Familie vielleicht nur ein Provisorium.

Immer wieder lässt er darin die Choreografie auf solche Dreiecksbegegnungen hinauslaufen, zeigt zwischen Lieben und Leiden, Bewegen und Bewegtwerden, wie sich die drei Paarbeziehungen aus dem Roman spiegeln, durchkreuzen, verlaufen. Und wie es niemals so richtig passt. Da rennt die schwer verknallte Kitty quer durchs Rendezvous zwischen Wronski und Anna, platzt Annas Schwägerin und Kittys Schwester Dolly (in kalter Wut: Patricia Friza) in den Seitensprung ihres untreuen Gatten Stiwa (schön nonchalant: Dario Franconi), trennt Karenin eifersüchtig Mutter und Sohn.

Das ergibt zur ähnlich aufgeladenen Musik von Peter Tschaikowski und Alfred Schnittke aufregende Konfrontationen und sprechende Bilder von dysfunktionalen Familien, die – siehe Tolstoi – jeweils auf ihre Weise im Unglück landen. Fulminant tanzt sich Anna Laudere in den fließenden Gewänder von Albert Kriemler durch Kareninas Leidenschaften. Eine moderne Frau, die mit dem Feuer spielt und grandios scheitert. Und wenn sie und Edvin Revazov sich begegnen, als Liebende oder als Gegenspieler, geschieht das auf Augenhöhe. Ob im zerborstenen Liebesakt oder dem flirtig fließenden Pas de deux – plötzlich passt alles, schwebt zwischen Selbstmordversuch (Wronski) und Geburtswehen (Anna) stupende Leichtigkeit.

In solchen Szenen ahnt man, was aus dem Abend, den Dirigent Simon Hewitt und Hamburgs Philharmoniker vielfarbig begleiteten, hätte werden können. Schade, dass Neumeier nicht das Kammerspiel für drei Paare inszeniert hat, mit dem er beginnt. So decken die üppigen Gruppenszenen vor allem im zweiten Teil Annas Geschichte zu, zerfasert das Archetypische zu irritierender Kleinteiligkeit, kippt manches Bild wie der Sensentanz in die unfreiwillige Komik. Ihre eigentliche Kraft entwickelt Neumeiers Choreografie in dynamischen Soli, zwischen Leidenschaft und Liebe gespannte Pas de deux und irrlichternde Trios, die die Compagnie mit Hochglanz auf die Bühne bringt. Ein Kraftakt, in dem überwältigender Tanz auf seltsam klischeehafte Bilder trifft. Natürlich wird der Meister am Ende zu Recht bejubelt, aber es gibt auch Kopfschütteln und geteilte Meinungen.

43. Ballett-Tage bis 16. Juli. Hamburgische Staatsoper. „Anna Karenina“ 4. Juli, und 14. Juli, Kartentel. 040 / 30051777, www.hamburg-ballett.de